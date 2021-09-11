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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Фулхэм
Блэкпул - Фулхэм: обзор матча 11 сентября 2021
Блэкпул
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
49'
Д. Боулер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Фулхэм
Желтая карточка
Л. Гарбатт
90'
+2
Замена
Д. Хасбэнд
️️️️
T. John-Jules
87'
Желтая карточка
Д. Лоуренс-Габриэль
86'
79'
Желтая карточка
Д. Одои
Замена
К. Дугалл
️️️️
Р. Уинтл
79'
79'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Д. Одои
73'
Желтая карточка
Х. Рид
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Йетс
72'
67'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Д. Кина
67'
Замена
Х. Рид
️️️️
Д. Онома
59'
Желтая карточка
Д. Кина
Желтая карточка
K. Stewart
53'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боулер
Пас отдал
K. Stewart
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Kevin Stewart
ЦП
11
Джош Боулер
ЦП
21
Марвин Экпитета
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
19
Шейн Ловери
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
2-5
12
Максвелл
6
11
Боулер
21
Андерсон
29
Гарбатт
36
Кио
6
Лоуренс-Габриэль
24
Уинтл
4-2-3-1
13
Газзанига
3
Одои
3
Рим
4
Адарабиойо
33
Робинсон
8
Кина
14
Сери
8
Иван Кавалейру
14
Рид
17
Онома
9
Митрович
24
Уинтл
16
Дугалл
16
Дугалл
24
Уинтл
12
Йетс
19
Ловери
19
Ловери
12
Йетс
10
3
Хасбэнд
3
Хасбэнд
10
8
Кина
92
Кебану
92
Кебану
8
Кина
17
Онома
6
Рид
6
Рид
17
Онома
3
Одои
9
Муньис
9
Муньис
3
Одои
Остались в запасе
Блэкпул
Фулхэм
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Блэкпул - Фулхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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