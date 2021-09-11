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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Лутон Таун
Блэкберн - Лутон Таун: обзор матча 11 сентября 2021
Блэкберн
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 2
Завершен
Лутон Таун
27'
Т. Долан
31'
Г. Пикеринг
73'
Л. Берри
90+8'
Л. Берри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Лутон Таун
90'
+8
ГОЛ! 2:2!
Л. Берри
Пас отдал
К. Джером
Замена
T. Magloire
️️️️
Д. Ротуэлл
80'
Замена
J. Davenport
️️️️
Д. Бакли
74'
73'
ГОЛ! 2:1!
Л. Берри
Пас отдал
П. Мпанцу
Желтая карточка
С. Галлахер
67'
61'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
59'
Желтая карточка
Г. Ошо
59'
Замена
Л. Берри
️️️️
К. Мендес
50'
Желтая карточка
К. Джером
49'
Желтая карточка
С. Слуга
Желтая карточка
Б. Бреретон
49'
Желтая карточка
Т. Долан
48'
46'
Замена
С. Брэдли
️️️️
Д. Поттс
36'
Желтая карточка
К. Нейсмит
ГОЛ! 2:0!
Г. Пикеринг
Пас отдал
Б. Бреретон
31'
ГОЛ! 1:0!
Т. Долан
27'
11'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
А. Кэмпбелл
Желтая карточка
Д. Ленихэн
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
32
Lenni Cirino
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
35
Tyler Magloire
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
2-4-1-3
1
Камински
4
Айяла
24
Ньямб
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
6
Бакли
27
Трэвис
22
Бреретон
3
Пикеринг
24
Долан
20
Галлахер
3-2-2-3
21
Слуга
14
Бри
4
Ошо
15
Поттс
3
Нейсмит
32
Бурк
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
35
Джером
23
Корник
15
Мускве
6
Бакли
19
19
6
Бакли
7
Ротуэлл
35
35
7
Ротуэлл
15
Поттс
15
Брэдли
15
Брэдли
15
Поттс
16
Кэмпбелл
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
16
Кэмпбелл
Мендес
8
Берри
8
Берри
Мендес
7
Мендес
7
Мендес
Остались в запасе
Блэкберн
Лутон Таун
1
Эйнсли Пирс
ВР
32
Lenni Cirino
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
32
Lenni Cirino
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Блэкберн - Лутон Таун
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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