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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Лутон Таун
Вест Бромвич - Лутон Таун: обзор матча 14 августа 2021
Вест Бромвич
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 2
Завершен
Лутон Таун
5'
К. Нейсмит (АГ)
36'
К. Робинсон
66'
К. Грант
70'
Г. Корник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Лутон Таун
Желтая карточка
К. Зохоре
90'
+5
89'
Замена
К. Джером
️️️️
Э. Адебайо
Замена
С. Аджайи
️️️️
М. Кларк
84'
75'
Желтая карточка
Г. Ошо
74'
Замена
П. Киосо
️️️️
А. Кэмпбелл
Замена
К. Зохоре
️️️️
К. Грант
71'
Замена
М. Филлипс
️️️️
К. Робинсон
71'
70'
ГОЛ! 3:1!
Г. Корник
ГОЛ! 3:0!
К. Грант
Пас отдал
К. Робинсон
66'
60'
Замена
А. Мускве
️️️️
Д. Кларк
46'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Ф. Оньединма
ГОЛ! 2:0!
К. Робинсон
36'
Желтая карточка
А. Моуатт
29'
15'
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Нейсмит
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ЦФ
44
Фред Оньединма
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
19
Дион Перейра
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
30
Петер Киосо
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-3-2-2
26
Джонстон
5
Кларк
5
Бартли
26
О'Ши
22
Таунсенд
8
Ливермор
2
Ферлонг
20
Моуатт
19
Диангана
9
Грант
47
Робинсон
4-2-4
21
Слуга
4
Ошо
14
Бри
17
Белл
3
Нейсмит
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
23
Корник
45
Адебайо
44
Оньединма
18
Кларк
5
Кларк
6
Аджайи
6
Аджайи
5
Кларк
47
Робинсон
25
Филлипс
25
Филлипс
47
Робинсон
9
Грант
7
Зохоре
7
Зохоре
9
Грант
44
Оньединма
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
44
Оньединма
16
Кэмпбелл
30
Киосо
30
Киосо
16
Кэмпбелл
18
Кларк
15
Мускве
15
Мускве
18
Кларк
45
Адебайо
35
Джером
35
Джером
45
Адебайо
Остались в запасе
Вест Бромвич
Лутон Таун
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Джеймс Ши
ВР
19
Дион Перейра
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
77
R. Tulloch
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
19
Дион Перейра
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Вест Бромвич - Лутон Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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