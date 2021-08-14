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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Престон
Рединг - Престон: обзор матча 14 августа 2021
Рединг
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 1
Завершен
Престон
28'
Ф. Азиз
69'
Д. Свифт
61'
Д. Джонсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Престон
Желтая карточка
Д. Лорент
90'
+6
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Л. Жоао
85'
81'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Г. Каннингэм
70'
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
Р. Ледсон
ГОЛ! 2:1!
Д. Свифт
Пас отдал
Л. Жоао
69'
Желтая карточка
И. Бристоу
66'
63'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Э. Риис
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Джонсон
Желтая карточка
М. Моррисон
59'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Азиз
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
29
Джош Лорент
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Престон
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
10
Киан Ливи
ЦП
34
Dejan Tetek
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
4-2-4
1
Кабрал
17
Идом
26
Мур
26
Макинтайр
5
Моррисон
4
Риномхота
8
Свифт
29
Лорент
19
Жоао
23
Бристоу
11
Азиз
3-4-4
14
Стори
6
Линдсэй
16
Хьюз
14
Джонсон
8
Брауне
4
Ледсон
7
Синклейр
4
ван ден Берг
8
Каннингэм
17
Риис
1
Иверсен
19
Жоао
47
Пушкаш
47
Пушкаш
19
Жоао
17
Риис
44
Поттс
44
Поттс
17
Риис
4
Ледсон
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
4
Ледсон
8
Каннингэм
24
Магуайр
24
Магуайр
8
Каннингэм
Остались в запасе
Рединг
Престон
23
Люк Саутвуд
ВР
10
Киан Ливи
ЦП
34
Dejan Tetek
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
10
Киан Ливи
ЦП
34
Dejan Tetek
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Рединг - Престон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
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