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Тироль - Вольфсберг

21.11.2021, Воскресенье, 16:30 мск Австрия. Бундеслига, 15 тур Тироль - Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
4 тур
14 августа, суббота 18:00 Вольфсберг 2:2 Тироль
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
9 тур
16 мая, воскресенье 18:00 Тироль 2:2 Вольфсберг
3 тур
18 апреля, воскресенье 15:30 Вольфсберг 2:0 Тироль
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
21 тур
14 марта, воскресенье 19:00 Вольфсберг 3:5 Тироль
10 тур
6 декабря, воскресенье 16:30 Тироль 4:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
20 тур
22 февраля, суббота 19:00 Тироль 2:0 Вольфсберг
9 тур
28 сентября, суббота 18:00 Вольфсберг 2:2 Тироль
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тироль 32 10 10 12 46:58 -12 28
2. ЛАСК 32 9 12 11 44:42 +2 26
3. Хартберг 32 7 12 13 43:47 -4 22
4. Рид 32 8 13 11 40:54 -14 22
5. Альтах 32 7 8 17 24:49 -25 22
6. Адмира Ваккер 32 6 13 13 36:46 -10 21
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