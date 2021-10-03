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Рапид - Тироль

03.10.2021, Воскресенье, 15:30 мск Австрия. Бундеслига, 10 тур Рапид - Тироль
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
6 тур
28 апреля, среда 19:30 Тироль 2:3 Рапид
5 тур
25 апреля, воскресенье 15:30 Рапид 4:0 Тироль
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
22 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Тироль 1:1 Рапид
11 тур
13 декабря, воскресенье 16:30 Рапид 0:3 Тироль
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
19 тур
16 февраля, воскресенье 19:00 Рапид 2:0 Тироль
8 тур
21 сентября, суббота 18:00 Тироль 0:2 Рапид
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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