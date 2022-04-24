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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Люцерн
Базель - Люцерн: обзор матча 24 апреля 2022
Базель
24.04.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Люцерн
3'
В. Штокер
73'
В. Штокер
88'
Ф. Чалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Люцерн
ГОЛ! 3:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
Ф. Фрай
88'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Л. Миллар
88'
Замена
С. Павлович
️️️️
В. Штокер
88'
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
88'
ГОЛ! 2:0!
В. Штокер
Пас отдал
В. Бюргер
73'
67'
Желтая карточка
Д. Соргич
66'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
К. Гентнер
65'
Замена
П. Шурпф
️️️️
М. Шульц
Замена
Ф. Чалов
️️️️
С. Эспозито
65'
Замена
П. Касами
️️️️
М. Паласиос
65'
56'
Замена
Ф. Угринич
️️️️
С. Кампо
51'
Желтая карточка
S. Grether
46'
Замена
S. Grether
️️️️
М. Дрегер
Желтая карточка
Т. Тавареш
18'
18'
Пенальти не реализован!
С. Кампо
Желтая карточка
В. Штокер
4'
ГОЛ! 1:0!
В. Штокер
Пас отдал
Т. Тавареш
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
14
Дан Ндой
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
27
Marko Kvasina
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
1
Джордже Николич
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
27
Никола Чумич
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
3-3-3-1
13
Линднер
18
Лопес
3
Пельмар
15
Тавареш
18
Бюргер
14
Штокер
20
Фрай
17
Миллар
20
Паласиос
14
Ндой
94
Эспозито
4-2-4
27
Мюллер
24
Сидлер
15
Бюрх
10
Шульц
37
Дрегер
4
Гентнер
10
Кампо
6
Симани
30
Яшари
11
27
14
Штокер
31
Павлович
31
Павлович
14
Штокер
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
20
Паласиос
23
Касами
23
Касами
20
Паласиос
17
Миллар
11
Фернандеш
11
Фернандеш
17
Миллар
94
Эспозито
63
Чалов
63
Чалов
94
Эспозито
37
Дрегер
17
17
37
Дрегер
10
Шульц
11
Шурпф
11
Шурпф
10
Шульц
10
Кампо
23
Угринич
23
Угринич
10
Кампо
4
Гентнер
7
Ндиайе
7
Ндиайе
4
Гентнер
Остались в запасе
Базель
Люцерн
1
Джордже Николич
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
17
Мартин Фридек
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
27
Никола Чумич
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
17
Мартин Фридек
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
27
Никола Чумич
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Базель - Люцерн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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