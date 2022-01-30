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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Базель
Люцерн - Базель: обзор матча 30 января 2022
Люцерн
30.01.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Базель
49'
Ф. Фрай (П)
85'
Д. Малес
90+7'
Ф. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Базель
90'
+7
ГОЛ! 0:3!
Ф. Фрай
Пас отдал
М. Паласиос
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Фрай
90'
+3
Замена
Т. Тавареш
️️️️
Д. Ндой
85'
ГОЛ! 0:2!
Д. Малес
Пас отдал
Н. Каттербах
Вторая желтая
М. Шульц
78'
76'
Желтая карточка
В. Бюргер
Желтая карточка
М. Шульц
75'
74'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Н. Чумич
72'
66'
Желтая карточка
А. Пельмар
Замена
П. Шурпф
️️️️
К. Гентнер
64'
64'
Замена
П. Касами
️️️️
Т. Джака
Желтая карточка
М. Мюллер
60'
52'
Желтая карточка
Н. Каттербах
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Фрай
31'
Желтая карточка
М. Паласиос
Желтая карточка
Н. Чумич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Люцерн
2
Severin Ottiger
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
21
Албиан Хайдари
ЦФ
3-3-4
27
Мюллер
15
Бюрх
14
Жакес
17
10
Шульц
17
Фридек
4
Гентнер
11
27
Чумич
30
Яшари
23
Угринич
3-4-2-1
13
Линднер
5
Ланг
3
Пельмар
3
Каттербах
18
Бюргер
20
Фрай
34
Джака
14
Штокер
14
Ндой
20
Паласиос
19
Малес
4
Гентнер
11
Шурпф
11
Шурпф
4
Гентнер
27
Чумич
7
Ндиайе
7
Ндиайе
27
Чумич
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
14
Ндой
15
Тавареш
15
Тавареш
14
Ндой
34
Джака
23
Касами
23
Касами
34
Джака
Остались в запасе
Люцерн
Базель
2
Severin Ottiger
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
28
Феликс Гебхардт
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
21
Албиан Хайдари
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
2
Severin Ottiger
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
21
Албиан Хайдари
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Люцерн - Базель
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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