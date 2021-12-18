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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Серветт
Люцерн - Серветт: обзор матча 18 декабря 2021
Люцерн
18.12.2021, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Серветт
19'
М. Стеванович (П)
62'
Н. Вуйоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Серветт
90'
+1
Замена
С. Руй
️️️️
Т. Конья
Замена
S. Ottiger
️️️️
С. Сидлер
81'
Желтая карточка
С. Сидлер
76'
70'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Г. Кюи
70'
Замена
А. Шалк
️️️️
А. Антунес
62'
ГОЛ! 0:2!
Н. Вуйоз
Пас отдал
М. Стеванович
Желтая карточка
М. Бюрх
61'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Ц. Вильям Нденг
60'
52'
Желтая карточка
Н. Вуйоз
Замена
Й. Верманн
️️️️
N. Rupp
46'
Замена
В. Тасар
️️️️
Ф. Угринич
45'
+1
21'
Желтая карточка
В. Сассо
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Стеванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
25
Мусса Диалло
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
2
Severin Ottiger
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
19
Йоан Северен
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
3-3-4
27
Мюллер
15
Бюрх
17
24
Сидлер
4
Гентнер
10
Шульц
20
7
Нденг
39
Соргич
7
Ндиайе
23
Угринич
2-1-3-5
23
Сассо
3
Клиши
30
Имери
8
Конья
9
Стеванович
25
Валь
25
Диалло
12
Омераджич
3
Вуйоз
28
Дулин
99
Кюи
24
Сидлер
2
2
24
Сидлер
7
Нденг
11
Шурпф
11
Шурпф
7
Нденг
23
Угринич
27
Тасар
27
Тасар
23
Угринич
20
59
Верманн
59
Верманн
20
8
Конья
4
Руй
4
Руй
8
Конья
8
Антунес
8
Антунес
99
Кюи
23
Роделен
23
Роделен
99
Кюи
Антунес
8
Шалк
8
Шалк
Антунес
Остались в запасе
Люцерн
Серветт
14
Лука Жакес
ЦЗ
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
78
Лео Бессон
ВР
32
Антони Сотье
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
19
Йоан Северен
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
32
Антони Сотье
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
19
Йоан Северен
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Люцерн - Серветт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Люцерн
- : -
29.11.2026
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0 : 2
22.11.2026
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Люцерн
2 : 3
07.11.2026
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Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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