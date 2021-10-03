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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Люцерн
Базель - Люцерн: обзор матча 03 октября 2021
Базель
03.10.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
68'
В. Штокер
78'
Й. Верманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Люцерн
Желтая карточка
Э. Джемерт
90'
90'
Замена
Y. Alounga
️️️️
С. Кампо
Замена
Л. Миллар
️️️️
В. Штокер
83'
Замена
Д. Малес
️️️️
С. Эспозито
79'
78'
ГОЛ! 1:1!
Й. Верманн
Замена
П. Касами
️️️️
В. Бюргер
69'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Э. Жегрова
69'
ГОЛ! 1:0!
В. Штокер
68'
66'
Желтая карточка
М. Шульц
Желтая карточка
Ф. Фрай
64'
57'
Замена
В. Тасар
️️️️
Н. Чумич
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
46'
34'
Желтая карточка
Д. Соргич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Люцерн
28
Holger Badstuber
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
27
Никола Чумич
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
4-3-1-2
13
Линднер
5
Джемерт
18
Лопес
3
Пельмар
15
Тавареш
18
Бюргер
20
Фрай
14
Штокер
11
Жегрова
19
Кабрал
94
Эспозито
3-3-5
24
Сидлер
15
Бюрх
28
10
Кампо
4
Гентнер
10
Шульц
27
Чумич
90
39
Соргич
59
Верманн
23
Угринич
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
18
Бюргер
23
Касами
23
Касами
18
Бюргер
14
Штокер
17
Миллар
17
Миллар
14
Штокер
94
Эспозито
19
Малес
19
Малес
94
Эспозито
11
Жегрова
11
Фернандеш
11
Фернандеш
11
Жегрова
10
Кампо
22
22
10
Кампо
27
Чумич
27
Тасар
27
Тасар
27
Чумич
Остались в запасе
Базель
Люцерн
88
Жорди Квинтийя
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
34
Нассер Джига
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Паскаль Лорец
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
88
Жорди Квинтийя
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
34
Нассер Джига
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Базель - Люцерн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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