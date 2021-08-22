Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Люцерн
Серветт - Люцерн: обзор матча 22 августа 2021
Серветт
22.08.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Люцерн
16'
Т. Конья
21'
А. Антунес
43'
М. Стеванович
69'
Р. Роделен
78'
И. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Люцерн
90'
+1
Желтая карточка
Л. Эмини
89'
Замена
N. Rupp
️️️️
Ф. Угринич
Замена
М. Диалло
️️️️
М. Стеванович
89'
78'
ГОЛ! 4:1!
И. Ндиайе
Пас отдал
Ф. Угринич
Замена
Й. Северен
️️️️
Г. Клиши
78'
Замена
А. Шалк
️️️️
Т. Конья
78'
78'
Замена
Y. Alounga
️️️️
В. Тасар
78'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Й. Верманн
ГОЛ! 4:0!
Р. Роделен
Пас отдал
Д. Оберлен
69'
Замена
Р. Роделен
️️️️
А. Антунес
68'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Г. Кюи
68'
61'
Желтая карточка
Ф. Угринич
46'
Замена
H. Badstuber
️️️️
Д. Домгени
ГОЛ! 3:0!
М. Стеванович
Пас отдал
Г. Кюи
43'
Желтая карточка
Г. Клиши
31'
ГОЛ! 2:0!
А. Антунес
Пас отдал
М. Стеванович
21'
ГОЛ! 1:0!
Т. Конья
Пас отдал
М. Стеванович
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
66
Давид Домгени
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
8
Алекс Шалк
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
28
Holger Badstuber
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
4-4-2
32
Фрик
3
Клиши
4
Руй
23
Сассо
32
Сотье
9
Стеванович
10
Кеспедес
25
Валь
8
Конья
8
Антунес
99
Кюи
2-2-5
17
15
Бюрх
17
Фридек
4
Гентнер
66
Домгени
7
Ндиайе
39
Соргич
59
Верманн
27
Тасар
8
Конья
8
Шалк
8
Шалк
8
Конья
9
Стеванович
25
Диалло
25
Диалло
9
Стеванович
3
Клиши
19
Северен
19
Северен
3
Клиши
8
Антунес
23
Роделен
23
Роделен
8
Антунес
99
Кюи
11
Оберлен
11
Оберлен
99
Кюи
66
Домгени
28
28
66
Домгени
23
Угринич
20
20
23
Угринич
59
Верманн
10
Эмини
10
Эмини
59
Верманн
27
Тасар
22
22
27
Тасар
Остались в запасе
Серветт
Люцерн
12
Эдин Омераджич
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Паскаль Лорец
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
30
Ардон Яшари
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
30
Ардон Яшари
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Серветт - Люцерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
Новости команд
Все
Серветт
Люцерн
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+