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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Серветт
Базель - Серветт: обзор матча 08 августа 2021
Базель
08.08.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 3 тур
5 : 1
Завершен
Серветт
19'
А. Кабрал
45'
А. Кабрал (П)
50'
А. Кабрал
60'
С. Эспозито (П)
63'
А. Кабрал
75'
Г. Кюи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Серветт
87'
Желтая карточка
А. Сотье
75'
ГОЛ! 5:1!
Г. Кюи
Замена
Ж. Квинтийя
️️️️
С. Эспозито
75'
Замена
М. Паласиос
️️️️
В. Штокер
75'
68'
Замена
Т. Конья
️️️️
Т. Валь
67'
Замена
А. Сотье
️️️️
М. Диалло
Замена
М. Ланг
️️️️
А. Пельмар
64'
ГОЛ! 5:0!
А. Кабрал
Пас отдал
В. Штокер
63'
Замена
Л. Миллар
️️️️
А. Кабрал
63'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
С. Эспозито
60'
ГОЛ! 3:0!
А. Кабрал
Пас отдал
В. Штокер
50'
Замена
Д. Малес
️️️️
Э. Жегрова
50'
46'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
Б. Кеспедес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кабрал
45'
44'
Красная карточка
В. Сассо
Желтая карточка
А. Пельмар
33'
33'
Замена
А. Антунес
️️️️
Р. Роделен
Желтая карточка
В. Штокер
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Кабрал
Пас отдал
П. Касами
19'
5'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
5
Михаэль Ланг
ПЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
20
Матиас Паласиос
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
Серветт
32
Антони Сотье
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
3-4-1-2
13
Линднер
18
Лопес
3
Пельмар
5
Джемерт
20
Фрай
34
Джака
14
Штокер
23
Касами
11
Жегрова
19
Кабрал
94
Эспозито
2-3-5
32
Фрик
23
Сассо
3
Клиши
10
Кеспедес
25
Валь
9
Стеванович
99
Кюи
19
Северен
28
Дулин
25
Диалло
23
Роделен
3
Пельмар
5
Ланг
5
Ланг
3
Пельмар
94
Эспозито
88
Квинтийя
88
Квинтийя
94
Эспозито
11
Жегрова
19
Малес
19
Малес
11
Жегрова
14
Штокер
20
Паласиос
20
Паласиос
14
Штокер
19
Кабрал
17
Миллар
17
Миллар
19
Кабрал
25
Диалло
32
Сотье
32
Сотье
25
Диалло
25
Валь
8
Конья
8
Конья
25
Валь
10
Кеспедес
3
Вуйоз
3
Вуйоз
10
Кеспедес
23
Роделен
8
Антунес
8
Антунес
23
Роделен
Остались в запасе
Базель
Серветт
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Остались в запасе
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Базель - Серветт
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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