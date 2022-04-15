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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монако
Ренн - Монако: обзор матча 15 апреля 2022
Ренн
15.04.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 3
Завершен
Монако
3'
Ф. Тайт
90+2'
М. Терье (П)
12'
Вандерсон
57'
В. Бен-Йеддер
77'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Монако
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Терье
90'
+2
Желтая карточка
В. Омари
85'
84'
Желтая карточка
К. Энрике
Замена
Л. Чауна
️️️️
Л. Майер
81'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
81'
79'
Замена
С. Диоп
️️️️
Вандерсон
78'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
77'
ГОЛ! 1:3!
М. Боадю
Пас отдал
Вандерсон
72'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
71'
57'
ГОЛ! 1:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Фолланд
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
57'
46'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
43'
Желтая карточка
Вандерсон
12'
ГОЛ! 1:1!
Вандерсон
Пас отдал
А. Головин
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тайт
Пас отдал
Х. Траоре
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Софьян Диоп
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
3-1-3-2-1
80
Алемдар
24
Мелинг
17
Омари
14
Траоре
7
Сантамария
14
Майер
8
Мартен
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
9
Лаборд
3-3-1-1-2
1
Нюбель
2
Агилар
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
2
Вандерсон
14
Чуамени
12
Энрике
24
Фофана
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
14
Майер
17
Чауна
17
Чауна
14
Майер
2
Вандерсон
10
Диоп
10
Диоп
2
Вандерсон
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Ренн
Монако
11
Матис Тель
ЦФ
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Ренн - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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