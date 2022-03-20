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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ницца
Марсель - Ницца: обзор матча 20 марта 2022
Марсель
20.03.2022, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
45+3'
А. Милик (П)
89'
С. Бакамбу
90+2'
М. Лемина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Ницца
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Лемина
Желтая карточка
В. Салиба
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Жерсон
89'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Д. Пайет
88'
Замена
Л. Балерди
️️️️
П. Гуйе
87'
79'
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Делор
Замена
С. Колашинац
️️️️
А. Милик
78'
Замена
А. Арит
️️️️
Д. Ундер
75'
72'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
72'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
К. Тюрам
63'
Замена
К. Дольберг
️️️️
К. Стенгс
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
60'
46'
Замена
Ж. Амави
️️️️
М. Бар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Милик
45'
+3
45'
Желтая карточка
М. Бар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
77
Амин Арит
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
2-2-3-2-1
13
Лопес
2
Салиба
15
Чалета-Цар
18
Гуйе
8
Камара
6
Гендузи
21
Ронжье
8
Жерсон
10
Пайет
7
Ундер
30
Милик
2-5-1-2
44
Бенитес
24
Данильюк
20
Тодибо
13
Росарио
19
Тюрам
15
Данило
14
Шнейдерлен
99
Лемина
14
Стенгс
9
Гуири
9
Делор
30
Милик
23
Колашинац
23
Колашинац
30
Милик
18
Гуйе
26
Балерди
26
Балерди
18
Гуйе
7
Ундер
77
Арит
77
Арит
7
Ундер
10
Пайет
94
Бакамбу
94
Бакамбу
10
Пайет
26
Бар
26
Бар
3
Лотомба
3
Лотомба
Бар
23
Амави
23
Амави
Бар
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
Лотомба
19
Тюрам
19
Клюйверт
19
Клюйверт
19
Тюрам
14
Стенгс
9
Дольберг
9
Дольберг
14
Стенгс
9
Делор
29
Гессан
29
Гессан
9
Делор
Остались в запасе
Марсель
Ницца
30
Стив Манданда
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Марцин Булка
ВР
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Марсель - Ницца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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