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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ницца
Монпелье - Ницца: обзор матча 12 марта 2022
Монпелье
12.03.2022, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Ницца
Желтая карточка
Б. Макуана
90'
+2
86'
Замена
Э. Гессан
️️️️
К. Стенгс
Замена
Б. Макуана
️️️️
В. Жермен
85'
81'
Замена
К. Тюрам
️️️️
М. Лемина
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
78'
Замена
С. Делайе
️️️️
Ф. Мойе
78'
70'
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Делор
70'
Замена
Б. Браими
️️️️
А. Гуири
46'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
Х. Будауи
Пенальти не реализован!
Т. Саванье
39'
35'
Красная карточка
Данте
32'
Желтая карточка
Х. Будауи
22'
Желтая карточка
Ж. Лотомба
Желтая карточка
М. Эстеве
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Омлин
23
Ристич
31
Коцца
2
Суке
13
Шотар
3
Эстеве
4
Ферри
10
Саванье
91
Мойе
11
Ваи
98
Жермен
4-2-1-1-2
44
Бенитес
3
Лотомба
20
Тодибо
4
Данте
26
Бар
13
Росарио
99
Лемина
6
Будауи
14
Стенгс
9
Гуири
9
Делор
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
91
Мойе
19
Делайе
19
Делайе
91
Мойе
98
Жермен
2
Макуана
2
Макуана
98
Жермен
99
Лемина
19
Тюрам
19
Тюрам
99
Лемина
6
Будауи
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
6
Будауи
9
Гуири
7
Браими
7
Браими
9
Гуири
14
Стенгс
29
Гессан
29
Гессан
14
Стенгс
9
Делор
9
Дольберг
9
Дольберг
9
Делор
Остались в запасе
Монпелье
Ницца
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
15
Габриэль Барес
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
1
Марцин Булка
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
15
Габриэль Барес
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Монпелье - Ницца
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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