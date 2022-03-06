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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Клермон
Лилль - Клермон: обзор матча 06 марта 2022
Лилль
06.03.2022, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 27 тур
4 : 0
Завершен
Клермон
3'
Ж. Бамба
72'
Д. Дэвид
84'
З. Челик
90'
Э. Жегрова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Клермон
ГОЛ! 4:0!
Э. Жегрова
90'
Замена
А. Гомес
️️️️
Ж. Бамба
88'
ГОЛ! 3:0!
З. Челик
84'
Замена
А. Онана
️️️️
Р. Саншеш
83'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Д. Дэвид
82'
82'
Замена
П. Амель
️️️️
Г. Кюи
82'
Замена
Ж. Биллонг
️️️️
А. Сейду
82'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Э. Рашани
73'
Замена
Й. Маньин
️️️️
Л. Да Кунья
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
А. Бен Арфа
73'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Шека
73'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
Р. Саншеш
72'
68'
Вторая желтая
С. Абдул Самед
66'
Желтая карточка
А. Сейду
64'
Замена
С. Хауи
️️️️
Д. Бертомье
Желтая карточка
А. Бен Арфа
50'
36'
Желтая карточка
С. Абдул Самед
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
Р. Саншеш
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
6
Йоан Маньин
ОП
14
Ориоль Бускетс
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-3-2-1
1
Жардим
6
Фонте
4
Ботман
35
Джало
2
Челик
21
Андре
8
Шека
8
Саншеш
19
Бамба
8
Бен Арфа
15
Дэвид
4-2-2-2
12
Джоко
80
Зедадка
36
Сейду
22
Хунтонджи
12
Н'Симба
99
Самед
25
Гастьен
15
Бертомье
19
Рашани
7
Да Кунья
99
Кюи
8
Шека
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
8
Шека
8
Саншеш
24
Онана
24
Онана
8
Саншеш
19
Бамба
7
Гомес
7
Гомес
19
Бамба
15
Дэвид
11
Жегрова
11
Жегрова
15
Дэвид
8
Бен Арфа
17
Йылмаз
17
Йылмаз
8
Бен Арфа
36
Сейду
6
Биллонг
6
Биллонг
36
Сейду
7
Да Кунья
6
Маньин
6
Маньин
7
Да Кунья
15
Бертомье
10
Хауи
10
Хауи
15
Бертомье
19
Рашани
20
Доссу
20
Доссу
19
Рашани
99
Кюи
29
Амель
29
Амель
99
Кюи
Остались в запасе
Лилль
Клермон
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
16
Артюр Десма
ВР
23
Жером Фожо
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
23
Жером Фожо
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Лилль - Клермон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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