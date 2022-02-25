Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ренн
Монпелье - Ренн: обзор матча 25 февраля 2022
Монпелье
25.02.2022, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 4
Завершен
Ренн
19'
А. Ойонго
8'
М. Терье
15'
Б. Бурижо
52'
Г. Лаборд (П)
84'
Л. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Ренн
90'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Л. Майер
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ж. Шотар
88'
Замена
С. Делайе
️️️️
Ф. Мойе
87'
Желтая карточка
А. Ойонго
85'
84'
ГОЛ! 1:4!
Л. Майер
Пас отдал
Б. Бурижо
80'
Замена
А. Трюффер
️️️️
М. Терье
Замена
Б. Макуана
️️️️
А. Суке
79'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
В. Жермен
79'
Желтая карточка
В. Жермен
74'
74'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
70'
Желтая карточка
В. Омари
52'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Г. Лаборд
28'
Желтая карточка
Х. Траоре
Желтая карточка
Т. Саванье
26'
ГОЛ! 1:2!
А. Ойонго
19'
15'
ГОЛ! 0:2!
Б. Бурижо
Пас отдал
Х. Траоре
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Терье
Пас отдал
Х. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
19
Саша Делайе
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
50
Элиас Дамерги
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Омлин
8
Ойонго
3
Тулер
31
Коцца
2
Суке
13
Шотар
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
98
Жермен
11
Ваи
4-1-3-1-1
1
Гомис
14
Траоре
21
Агер
17
Омари
24
Мелинг
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
8
Мартен
11
Терье
9
Лаборд
98
Жермен
10
Самбья
10
Самбья
98
Жермен
91
Мойе
19
Делайе
19
Делайе
91
Мойе
13
Шотар
27
Леруа
27
Леруа
13
Шотар
2
Суке
2
Макуана
2
Макуана
2
Суке
11
Терье
3
Трюффер
3
Трюффер
11
Терье
14
Майер
11
Доку
11
Доку
14
Майер
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
Остались в запасе
Монпелье
Ренн
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
50
Элиас Дамерги
ВР
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
50
Элиас Дамерги
ВР
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монпелье - Ренн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Ренн
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+