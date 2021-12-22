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Бордо - Лилль

22.12.2021, Среда, 23:00 мск Франция. Лига 1, 19 тур Бордо - Лилль
Франция. Лига 1 (2020/2021)
23 тур
3 февраля, среда 21:00 Бордо 0:3 Лилль
14 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Лилль 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2019/2020)
11 тур
26 октября, суббота 18:30 Лилль 3:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
36 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Лилль 1:0 Бордо
7 тур
26 сентября, среда 20:00 Бордо 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
32 тур
7 апреля, суббота 21:00 Бордо 2:1 Лилль
5 тур
8 сентября, пятница 20:00 Лилль 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
27 тур
25 февраля, суббота 22:00 Лилль 2:3 Бордо
16 тур
3 декабря, суббота 22:00 Бордо 0:1 Лилль
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/2 финала
26 января, вторник 23:00 Лилль 5:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
21 тур
16 января, суббота 22:00 Бордо 1:0 Лилль
3 тур
23 августа, воскресенье 15:00 Лилль 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
33 тур
19 апреля, воскресенье 15:00 Лилль 2:0 Бордо
15 тур
30 ноября, воскресенье 16:00 Бордо 1:0 Лилль
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
1/8 финала
17 декабря, среда 23:00 Лилль 1:1
(6:5)п		 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 2:1 Бордо
17 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 Бордо 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 23:59 Лилль 2:1 Бордо
9 тур
19 октября, пятница 22:45 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
23 тур
12 февраля, воскресенье 18:00 Лилль 4:5 Бордо
7 тур
20 сентября, вторник 23:00 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 23:00 Лилль 1:1 Бордо
15 тур
27 ноября, суббота 23:00 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Бордо 3:1 Лилль
13 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Лилль 2:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Бордо 2:2 Лилль
4 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Лилль 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
24 февраля, воскресенье 22:55 Бордо 0:0 Лилль
8 тур
15 сентября, суббота 22:00 Лилль 1:1 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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