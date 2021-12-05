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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ренн
Сент-Этьен - Ренн: обзор матча 05 декабря 2021
Сент-Этьен
05.12.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 5
Завершен
Ренн
22'
М. Терье
28'
М. Терье
45'
И. Масон (АГ)
48'
М. Терье
83'
Л. Угочукву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ренн
83'
ГОЛ! 0:5!
Л. Угочукву
Пас отдал
Г. Лаборд
81'
Замена
Л. Баде
️️️️
Н. Агер
81'
Замена
Л. Чауна
️️️️
Б. Бурижо
81'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Л. Майер
Замена
Л. Гурна
️️️️
Р. Будебуз
77'
Желтая карточка
М. Камара
76'
75'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Ж. Мартен
63'
Замена
К. Сулемана
️️️️
М. Терье
Замена
З. Юссуф
️️️️
А. Норден
62'
48'
ГОЛ! 0:4!
М. Терье
Пас отдал
Л. Майер
Замена
Д. Буанга
️️️️
А. Аушиш
46'
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
И. Масон
28'
ГОЛ! 0:2!
М. Терье
Пас отдал
Л. Майер
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Терье
Пас отдал
Л. Майер
Замена
С. Соу
️️️️
А. Мукуди
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
24
Адиль Аушиш
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Ловро Майер
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
32
Янис Льери
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-1-3-2
42
Грин
97
Масон
50
Наде
15
Колоджейчак
2
Мукуди
45
Камара
70
Норден
24
Аушиш
10
Будебуз
10
Хазри
11
Крассо
4-1-2-2-1
1
Гомис
22
Ассиньон
17
Омари
21
Агер
3
Трюффер
7
Сантамария
27
Бурижо
8
Мартен
14
Майер
11
Терье
9
Лаборд
10
Будебуз
29
Гурна
29
Гурна
10
Будебуз
2
Мукуди
4
Соу
4
Соу
2
Мукуди
70
Норден
28
Юссуф
28
Юссуф
70
Норден
24
Аушиш
99
Буанга
99
Буанга
24
Аушиш
14
Майер
18
Угочукву
18
Угочукву
14
Майер
21
Агер
5
Баде
5
Баде
21
Агер
11
Терье
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Терье
27
Бурижо
17
Чауна
17
Чауна
27
Бурижо
8
Мартен
9
Гирасси
9
Гирасси
8
Мартен
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ренн
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
32
Янис Льери
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
1
Ромэйн Салин
ВР
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
32
Янис Льери
ЦФ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Сент-Этьен - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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