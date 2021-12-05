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Бордо - Лион

05.12.2021, Воскресенье, 22:45 мск Франция. Лига 1, 17 тур Бордо - Лион
Франция. Лига 1 (2020/2021)
22 тур
29 января, пятница 23:00 Лион 2:1 Бордо
3 тур
11 сентября, пятница 22:00 Бордо 0:0 Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
20 тур
11 января, суббота 19:30 Бордо 1:2 Лион
4 тур
31 августа, суббота 18:30 Лион 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
34 тур
26 апреля, пятница 21:45 Бордо 2:3 Лион
12 тур
3 ноября, суббота 19:00 Лион 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
23 тур
28 января, воскресенье 19:00 Бордо 3:1 Лион
3 тур
19 августа, суббота 18:00 Лион 3:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
28 тур
3 марта, пятница 22:45 Бордо 1:1 Лион
4 тур
10 сентября, суббота 18:00 Лион 1:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
24 тур
3 февраля, среда 21:00 Лион 3:0 Бордо
8 тур
26 сентября, суббота 21:00 Бордо 3:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Лион 1:1 Бордо
19 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Бордо 0:5 Лион
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 23:59 Бордо 1:2 Лион
10 тур
20 октября, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
25 тур
17 февраля, воскресенье 17:00 Бордо 0:4 Лион
7 тур
30 сентября, воскресенье 23:00 Лион 0:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 20:00 Бордо 1:0 Лион
8 тур
24 сентября, суббота 21:00 Лион 3:1 Бордо
Франция. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
8 февраля, среда 19:15 Лион 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 23:00 Лион 0:0 Бордо
6 тур
19 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 2:0 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
33 тур
17 апреля, суббота 23:00 Бордо 2:2 Лион
17 тур
13 декабря, воскресенье 23:00 Лион 0:1 Бордо
Лига Чемпионов (2009/2010)
1/4 финала
ответный матч		 7 апреля, среда 22:45 Бордо 1:0 Лион
1/4 финала
ответный матч		 30 марта, вторник 22:45 Лион 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 23:00 Бордо 1:0 Лион
14 тур
16 ноября, воскресенье 23:00 Лион 2:1 Бордо
Суперкубок Франции 2008
Финал
2 августа, суббота 20:00 Бордо 0:0
(5:4)п		 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
28 тур
9 марта, воскресенье 22:55 Лион 4:2 Бордо
10 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Бордо 1:3 Лион
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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