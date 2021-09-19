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Материалы

Ницца - Монако

19.09.2021, Воскресенье, 14:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Трансляция: Матч! Футбол 2 Франция. Лига 1, 6 тур Ницца - Монако
Франция. Кубок (2020/2021)
1/16 финала
8 марта, понедельник 23:00 Ницца 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2020/2021)
23 тур
3 февраля, среда 23:00 Монако 2:1 Ницца
10 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Ницца 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2019/2020)
28 тур
7 марта, суббота 22:00 Ницца 2:1 Монако
7 тур
24 сентября, вторник 22:00 Монако 3:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2018/2019)
38 тур
24 мая, пятница 22:05 Ницца 2:0 Монако
17 тур
16 января, среда 21:00 Монако 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2017/2018)
21 тур
16 января, вторник 23:00 Монако 2:2 Ницца
5 тур
9 сентября, суббота 18:00 Ницца 4:0 Монако
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/4 финала
9 января, вторник 23:00 Ницца 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 19:00 Монако 3:0 Ницца
6 тур
21 сентября, среда 20:00 Ницца 4:0 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 16:00 Монако 1:0 Ницца
1 тур
8 августа, суббота 22:00 Ницца 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
20 февраля, пятница 22:30 Ницца 0:1 Монако
8 тур
27 сентября, суббота 16:00 Монако 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 Монако 1:0 Ницца
16 тур
3 декабря, вторник 23:59 Ницца 0:3 Монако
Франция. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
12 февраля, среда 23:55 Ницца 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 21:00 Ницца 3:2 Монако
15 тур
27 ноября, суббота 21:00 Монако 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота 21:00 Монако 3:2 Ницца
6 тур
19 сентября, суббота 21:00 Ницца 1:3 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 21:00 Ницца 0:0 Монако
9 тур
18 октября, суббота 21:00 Монако 1:2 Ницца
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
25 января, воскресенье 22:45 Монако 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
19 апреля, суббота 22:00 Ницца 0:2 Монако
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 Монако 1:1 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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