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Материалы

Монако - Ланс

21.08.2021, Суббота, 18:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Лига 1, 3 тур Монако - Ланс
Франция. Лига 1 (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 22:00 Ланс 0:0 Монако
15 тур
16 декабря, среда 23:00 Монако 0:3 Ланс
Франция. Лига 1 (2014/2015)
34 тур
26 апреля, воскресенье 18:00 Ланс 0:3 Монако
16 тур
2 декабря, вторник 23:00 Монако 2:0 Ланс
Франция. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
26 марта, среда 23:55 Монако 6:0 Ланс
Франция. Лига 1 (2010/2011)
36 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Монако 1:1 Ланс
3 тур
21 августа, суббота 21:00 Ланс 2:2 Монако
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/16 финала
22 сентября, среда 20:00 Монако 1:0 Ланс
Франция. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
13 апреля, вторник 22:30 Монако 1:0 Ланс
Франция. Лига 1 (2009/2010)
25 тур
20 февраля, суббота 21:00 Ланс 3:0 Монако
9 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Монако 2:0 Ланс
Франция. Лига 1 (2007/2008)
36 тур
3 мая, суббота 00:00 Ланс 0:0 Монако
18 тур
15 декабря, суббота 00:00 Монако 2:0 Ланс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 21 августа 2021, 20:02

    Еще и удалили Головина ай яй яй((

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 21 августа 2021, 19:34

    Монако вы , что творите(

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