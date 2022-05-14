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Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 14 мая 2022
Вольфсбург
14.05.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Бавария
45'
Й. Винд
58'
М. Крузе
17'
Й. Станишич
40'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Бавария
Замена
С. Борнау
️️️️
Д. Энтони Брукс
90'
+1
88'
Желтая карточка
О. Ричардс
Замена
Б. Бялек
️️️️
Л. Нмеча
83'
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Крузе
83'
81'
Замена
К. Фрюхтль
️️️️
М. Нойер
81'
Замена
Г. Видович
️️️️
Й. Киммих
81'
Замена
О. Ричардс
️️️️
А. Дэвис
77'
Желтая карточка
Д. Упамекано
Замена
А. Вранкс
️️️️
Я. Герхардт
72'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
М. ван де Вен
72'
67'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
60'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 2:2!
М. Крузе
Пас отдал
М. ван де Вен
58'
ГОЛ! 1:2!
Й. Винд
Пас отдал
М. Крузе
45'
Желтая карточка
Л. Нмеча
42'
40'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
17'
ГОЛ! 0:1!
Й. Станишич
Пас отдал
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Малик Тилльман
АП
10
Лерой Сане
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-3-3
1
Кастелс
37
ван де Вен
25
Брукс
5
Лакруа
17
Баку
31
Герхардт
27
Арнольд
21
Шлагер
10
Крузе
14
Нмеча
19
Винд
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
44
Станишич
2
Упамекано
21
Эрнандес
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Мусиала
9
Левандовски
13
Мюллер
37
ван де Вен
21
Руссийон
21
Руссийон
37
ван де Вен
25
Брукс
33
Борнау
33
Борнау
25
Брукс
31
Герхардт
40
Вранкс
40
Вранкс
31
Герхардт
14
Нмеча
21
Бялек
21
Бялек
14
Нмеча
10
Крузе
26
Филипп
26
Филипп
10
Крузе
19
Дэвис
3
Ричардс
3
Ричардс
19
Дэвис
1
Нойер
1
Фрюхтль
1
Фрюхтль
1
Нойер
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
6
Киммих
40
Видович
40
Видович
6
Киммих
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
Остались в запасе
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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