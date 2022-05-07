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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вольфсбург
Кельн - Вольфсбург: обзор матча 07 мая 2022
Кельн
07.05.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
43'
Я. Герхардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Вольфсбург
90'
+4
Желтая карточка
Б. Бялек
90'
+2
Замена
Б. Бялек
️️️️
Й. Винд
87'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Л. Нмеча
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Ут
87'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Л. Килиан
87'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Б. Шмитц
81'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Ф. Кайнц
81'
69'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
М. Крузе
68'
Замена
А. Вранкс
️️️️
М. ван де Вен
Замена
Д. Любичич
️️️️
Я. Тильманн
62'
50'
Желтая карточка
Л. Нмеча
43'
ГОЛ! 0:1!
Я. Герхардт
Пас отдал
Й. Винд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Швабе
14
Хектор
15
Килиан
4
Хюберс
22
Шмитц
6
Скири
6
Озкан
11
Кайнц
29
Тильманн
27
Модест
13
Ут
4-3-3
12
Перван
17
Баку
25
Брукс
37
ван де Вен
5
Лакруа
21
Шлагер
27
Арнольд
31
Герхардт
19
Винд
14
Нмеча
10
Крузе
22
Шмитц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
22
Шмитц
29
Тильманн
21
Любичич
21
Любичич
29
Тильманн
11
Кайнц
21
Шауб
21
Шауб
11
Кайнц
13
Ут
8
Дуда
8
Дуда
13
Ут
15
Килиан
19
Лемперле
19
Лемперле
15
Килиан
37
ван де Вен
40
Вранкс
40
Вранкс
37
ван де Вен
10
Крузе
8
Нмеча
8
Нмеча
10
Крузе
14
Нмеча
14
Лукебакио
14
Лукебакио
14
Нмеча
19
Винд
21
Бялек
21
Бялек
19
Винд
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
30
Никлас Клингер
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
11
Ренато Штеффен
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
Остались в запасе
30
Никлас Клингер
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
11
Ренато Штеффен
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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