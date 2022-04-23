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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Арминия
Кельн - Арминия: обзор матча 23 апреля 2022
Кельн
23.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Арминия
3'
М. Ут
43'
А. Модест
86'
Я. Тильманн
33'
Т. Хюберс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Арминия
ГОЛ! 3:1!
Я. Тильманн
Пас отдал
А. Модест
86'
85'
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Шепф
77'
Замена
Р. Хак
️️️️
С. Василиадис
77'
Замена
Б. Индже
️️️️
Я. Серра
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Б. Шмитц
74'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Д. Любичич
74'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Ф. Кайнц
74'
Желтая карточка
М. Ут
69'
Желтая карточка
С. Озкан
67'
ГОЛ! 2:1!
А. Модест
Пас отдал
М. Ут
43'
38'
Желтая карточка
П. Виммер
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Хюберс
32'
Желтая карточка
Я. Серра
30'
Желтая карточка
А. Пипер
Замена
Я. Хорн
️️️️
Й. Хектор
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Ут
Пас отдал
Й. Хектор
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
24
Мануэль Претль
ОП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
27
Бурак Индже
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
37
Владислав Черны
АП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Швабе
14
Хектор
4
Хюберс
15
Килиан
22
Шмитц
21
Любичич
6
Скири
6
Озкан
11
Кайнц
13
Ут
27
Модест
4-1-3-1-1
1
Ортега
4
Нильссон
5
Пипер
5
Рамуш
2
Белло
24
Претль
19
Василиадис
18
Шепф
7
Окугава
8
Виммер
13
Серра
14
Хектор
38
Хорн
38
Хорн
14
Хектор
22
Шмитц
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
22
Шмитц
11
Кайнц
21
Шауб
21
Шауб
11
Кайнц
21
Любичич
29
Тильманн
29
Тильманн
21
Любичич
13
Серра
27
Индже
27
Индже
13
Серра
18
Шепф
8
Кастро
8
Кастро
18
Шепф
19
Василиадис
25
Хак
25
Хак
19
Василиадис
Остались в запасе
Кельн
Арминия
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
37
Владислав Черны
АП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
37
Владислав Черны
АП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Кельн - Арминия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
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