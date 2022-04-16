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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Герта
Аугсбург - Герта: обзор матча 16 апреля 2022
Аугсбург
16.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Герта
49'
С. Сердар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Герта
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
90'
+6
90'
+2
Замена
М. Дардаи
️️️️
Л. Тусар
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
90'
Замена
А. Зекири
️️️️
Р. Оксфорд
84'
78'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
С. Сердар
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Р. Гумни
73'
Замена
Я. Моравек
️️️️
А. Майер
73'
69'
Замена
А. Каде
️️️️
М. Рихтер
69'
Замена
Н. Штарк
️️️️
К. Боатенг
64'
Желтая карточка
М. Рихтер
Замена
Р. Варгас
️️️️
М. Педерсен
56'
Замена
Р. Пепи
️️️️
А. Финнбогасон
56'
Желтая карточка
Р. Гумни
52'
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Сердар
Пас отдал
М. Рихтер
34'
Желтая карточка
Д. Боята
29'
Желтая карточка
К. Боатенг
Желтая карточка
Р. Оксфорд
26'
26'
Желтая карточка
Д. Зелке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Арне Майер
ОП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Герта
1
Марсель Лотка
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
30
Антон Каде
ЦФ
3-4-1-2
12
Гикевич
22
Педерсен
39
Оксфорд
14
Гаувелеув
57
Иаго
6
Дорш
10
Майер
20
Гумни
28
Хан
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
4-1-2-2-1
1
Лотка
22
Пекарик
2
Кемпф
28
Боята
21
Платтенхардт
29
Тусар
25
Аскасибар
8
Сердар
5
Рихтер
27
Боатенг
9
Зелке
20
Гумни
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
20
Гумни
10
Майер
30
Моравек
30
Моравек
10
Майер
22
Педерсен
11
Варгас
11
Варгас
22
Педерсен
27
Финнбогасон
9
Пепи
9
Пепи
27
Финнбогасон
39
Оксфорд
9
Зекири
9
Зекири
39
Оксфорд
8
Сердар
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
8
Сердар
29
Тусар
31
Дардаи
31
Дардаи
29
Тусар
27
Боатенг
4
Штарк
4
Штарк
27
Боатенг
5
Рихтер
30
Каде
30
Каде
5
Рихтер
Остались в запасе
Аугсбург
Герта
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
1
Нильс Кербер
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Аугсбург - Герта
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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