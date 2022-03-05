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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия М
Штутгарт - Боруссия М: обзор матча 05 марта 2022
Штутгарт
05.03.2022, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Боруссия М
38'
В. Эндо
51'
К. Фюрих
83'
С. Калайджич
14'
А. Плеа
35'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Боруссия М
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
К. Фюрих
90'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
О. Мармуш
89'
84'
Замена
Л. Нец
️️️️
А. Плеа
ГОЛ! 3:2!
С. Калайджич
Пас отдал
Б. Соса
83'
81'
Желтая карточка
Д. Скалли
72'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
К. Коне
Желтая карточка
В. Антон
54'
ГОЛ! 2:2!
К. Фюрих
51'
ГОЛ! 1:2!
В. Эндо
38'
35'
ГОЛ! 0:2!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Плеа
27'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
Ф. Нойхаус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
6
Клинтон Мола
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
26
Том Гаал
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-3-1-3
21
Мюллер
3
Антон
21
Ито
16
Каразор
3
Соса
3
Эндо
15
Мавропанос
10
Фюрих
22
Мармуш
11
Калайджич
8
Томаш
4-1-2-1-2
1
Зоммер
29
Скалли
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Бенсебаини
23
Крамер
10
Нойхаус
17
Коне
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
10
Фюрих
10
Ферстер
10
Ферстер
10
Фюрих
22
Мармуш
10
Кулибали
10
Кулибали
22
Мармуш
14
Плеа
25
Нец
25
Нец
14
Плеа
17
Коне
7
Эмболо
7
Эмболо
17
Коне
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
15
Роберто Массимо
ПП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Том Гаал
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
15
Роберто Массимо
ПП
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Том Гаал
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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