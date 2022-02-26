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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Кельн
Гройтер Фюрт - Кельн: обзор матча 26 февраля 2022
Гройтер Фюрт
26.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
69'
С. Грисбек
53'
Ф. Кайнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Кельн
Замена
А. Пулулу
️️️️
Д. Левелинг
86'
84'
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Ут
84'
Замена
С. Андерссон
️️️️
А. Модест
75'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Я. Тильманн
75'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Ф. Кайнц
71'
Желтая карточка
Э. Скири
ГОЛ! 1:1!
С. Грисбек
Пас отдал
Ж. Иттер
69'
64'
Замена
Д. Любичич
️️️️
С. Озкан
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Т. Тильман
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайнц
Пас отдал
Й. Хектор
29'
Желтая карточка
С. Озкан
Желтая карточка
Т. Тильман
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Гройтер Фюрт
25
Леон Шаффран
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
37
Юлиан Грин
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Линде
24
Виргевер
27
Иттер
28
Мейерхофер
13
Грисбек
30
Зегуйн
13
Кристиансен
11
Тильман
28
Дудзяк
18
Левелинг
10
Хргота
4-1-1-2-2
1
Швабе
22
Шмитц
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
6
Скири
6
Озкан
29
Тильманн
11
Кайнц
27
Модест
13
Ут
18
Левелинг
9
Пулулу
9
Пулулу
18
Левелинг
11
Тильман
7
Нильсен
7
Нильсен
11
Тильман
29
Тильманн
19
Шиндлер
19
Шиндлер
29
Тильманн
6
Озкан
21
Любичич
21
Любичич
6
Озкан
11
Кайнц
21
Шауб
21
Шауб
11
Кайнц
13
Ут
8
Дуда
8
Дуда
13
Ут
27
Модест
20
Андерссон
20
Андерссон
27
Модест
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Кельн
25
Леон Шаффран
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
25
Леон Шаффран
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Гройтер Фюрт - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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