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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Арминия
Байер - Арминия: обзор матча 26 февраля 2022
Байер
26.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Арминия
30'
Л. Аларио
57'
М. Диаби
81'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Арминия
87'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
А. Шепф
Замена
О. Коссуну
️️️️
Д. Та
87'
Замена
П. Хинкапе
️️️️
М. Баккер
82'
Замена
А. Адли
️️️️
М. Диаби
82'
ГОЛ! 3:0!
М. Диаби
81'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Э. Паласиос
76'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Ж. Фримпонг
76'
76'
Замена
Д. Белло
️️️️
М. Окугава
76'
Замена
Р. Хак
️️️️
П. Виммер
60'
Желтая карточка
Ф. Кунце
ГОЛ! 2:0!
М. Диаби
57'
46'
Замена
Г. Кастро
️️️️
С. Василиадис
46'
Замена
Б. Ласм
️️️️
Я. Серра
ГОЛ! 1:0!
Л. Аларио
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
4-2-3-1
1
Градецки
5
Баккер
12
Тапсоба
4
Та
30
Фримпонг
20
Арангис
25
Паласиос
19
Диаби
7
Вирц
10
Паулиньо
27
Аларио
4-1-3-1-1
1
Ортега
4
де Медина
4
Нильссон
5
Рамуш
7
Лаурсен
6
Кунце
18
Шепф
19
Василиадис
7
Окугава
8
Виммер
13
Серра
5
Баккер
5
Хинкапе
5
Хинкапе
5
Баккер
4
Та
31
Коссуну
31
Коссуну
4
Та
30
Фримпонг
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
30
Фримпонг
25
Паласиос
26
Демирбай
26
Демирбай
25
Паласиос
19
Диаби
21
Адли
21
Адли
19
Диаби
7
Окугава
2
Белло
2
Белло
7
Окугава
19
Василиадис
8
Кастро
8
Кастро
19
Василиадис
8
Виммер
25
Хак
25
Хак
8
Виммер
18
Шепф
26
Крюгер
26
Крюгер
18
Шепф
13
Серра
11
Ласм
11
Ласм
13
Серра
Остались в запасе
Байер
Арминия
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Стефанос Капино
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Байер - Арминия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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