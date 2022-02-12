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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Аугсбург
Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 12 февраля 2022
Боруссия М
12.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Аугсбург
30'
К. Коне
46'
Й. Хофманн
67'
Р. Бенсебаини
55'
Иаго
90+3'
А. Финнбогасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Аугсбург
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
А. Финнбогасон
Пас отдал
Иаго
Замена
Д. Скалли
️️️️
А. Плеа
90'
+1
90'
Желтая карточка
Н. Дорш
Замена
К. Крамер
️️️️
К. Коне
85'
Замена
Л. Нец
️️️️
Р. Бенсебаини
85'
Желтая карточка
Н. Эльведи
84'
Замена
П. Херрманн
️️️️
С. Ляйнер
84'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Б. Эмболо
80'
78'
Замена
А. Зекири
️️️️
А. Хан
69'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Р. Варгас
69'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
М. Грегоритч
ГОЛ! 3:1!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
Ф. Нойхаус
67'
63'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Нидерлехнер
63'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Я. Моравек
59'
Желтая карточка
Иаго
55'
ГОЛ! 2:1!
Иаго
Пас отдал
Р. Варгас
ГОЛ! 2:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
М. Гинтер
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Коне
Пас отдал
А. Плеа
30'
Желтая карточка
А. Плеа
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Зоммер
28
Гинтер
5
Фридрих
30
Эльведи
5
Бенсебаини
22
Ляйнер
17
Коне
10
Нойхаус
7
Хофманн
7
Эмболо
14
Плеа
4-1-1-2-2
12
Гикевич
32
Фрамбергер
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
57
Иаго
6
Дорш
30
Моравек
28
Хан
11
Варгас
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
7
Эмболо
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Эмболо
5
Бенсебаини
25
Нец
25
Нец
5
Бенсебаини
14
Плеа
29
Скалли
29
Скалли
14
Плеа
17
Коне
23
Крамер
23
Крамер
17
Коне
22
Ляйнер
7
Херрманн
7
Херрманн
22
Ляйнер
30
Моравек
22
Педерсен
22
Педерсен
30
Моравек
11
Варгас
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
11
Варгас
11
Грегоритч
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
9
Пепи
9
Пепи
7
Нидерлехнер
28
Хан
9
Зекири
9
Зекири
28
Хан
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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