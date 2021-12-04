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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Кельн
Арминия - Кельн: обзор матча 04 декабря 2021
Арминия
04.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
60'
Б. Ласм
17'
С. Озкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Кельн
84'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Ф. Кайнц
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Ф. Клоз
84'
Замена
Р. Хак
️️️️
П. Виммер
72'
70'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
К. Шиндлер
65'
Замена
С. Андерссон
️️️️
А. Модест
65'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
О. Дуда
ГОЛ! 1:1!
Б. Ласм
Пас отдал
М. Окугава
60'
Замена
Б. Ласм
️️️️
Ф. Кунце
57'
31'
Желтая карточка
К. Шиндлер
Желтая карточка
Ф. Кунце
20'
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Озкан
Пас отдал
Р. Чикош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
24
Мануэль Претль
ОП
6
Фабиан Кунце
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
11
Брайан Ласм
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Ортега
7
Лаурсен
4
Нильссон
5
Пипер
27
Брюннер
24
Претль
6
Кунце
7
Окугава
18
Шепф
8
Виммер
9
Клоз
4-2-1-2-1
1
Швабе
19
Шиндлер
15
Килиан
5
Чикош
22
Шмитц
6
Скири
21
Любичич
6
Озкан
8
Дуда
11
Кайнц
27
Модест
8
Виммер
25
Хак
25
Хак
8
Виммер
6
Кунце
11
Ласм
11
Ласм
6
Кунце
9
Клоз
26
Крюгер
26
Крюгер
9
Клоз
19
Шиндлер
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
19
Шиндлер
11
Кайнц
21
Шауб
21
Шауб
11
Кайнц
8
Дуда
29
Тильманн
29
Тильманн
8
Дуда
27
Модест
20
Андерссон
20
Андерссон
27
Модест
Остались в запасе
Арминия
Кельн
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
13
Янни Серра
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Арминия - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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