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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Гройтер Фюрт
Байер - Гройтер Фюрт: обзор матча 04 декабря 2021
Байер
04.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
7 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
12'
А. Адли
17'
Э. Тапсоба
45'
П. Хинкапе
49'
П. Шик
69'
П. Шик
74'
П. Шик
76'
П. Шик
33'
Ж. Дудзяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Гройтер Фюрт
Замена
О. Коссуну
️️️️
Ж. Фримпонг
81'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
81'
77'
Замена
С. Аста
️️️️
А. Барри
77'
Замена
Н. Зойферт
️️️️
М. Кристиансен
ГОЛ! 7:1!
П. Шик
Пас отдал
Ф. Вирц
76'
ГОЛ! 6:1!
П. Шик
74'
ГОЛ! 5:1!
П. Шик
Пас отдал
М. Диаби
69'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Р. Андрих
62'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Э. Паласиос
62'
Замена
К. Беллараби
️️️️
А. Адли
62'
60'
Замена
М. Мейерхофер
️️️️
Й. Виллемс
60'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Д. Левелинг
58'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Ж. Дудзяк
ГОЛ! 4:1!
П. Шик
Пас отдал
А. Адли
49'
ГОЛ! 3:1!
П. Хинкапе
Пас отдал
П. Шик
45'
38'
Желтая карточка
Д. Левелинг
33'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Дудзяк
ГОЛ! 2:0!
Э. Тапсоба
Пас отдал
Ф. Вирц
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Адли
Пас отдал
М. Диаби
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
2
Симон Аста
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
5
Хинкапе
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
25
Паласиос
8
Андрих
19
Диаби
7
Вирц
14
Шик
21
Адли
3-1-2-1-3
33
Функ
5
Барри
5
Бауэр
15
Виллемс
13
Грисбек
13
Кристиансен
11
Тильман
28
Дудзяк
10
Хргота
18
Левелинг
18
Абиама
30
Фримпонг
31
Коссуну
31
Коссуну
30
Фримпонг
25
Паласиос
20
Арангис
20
Арангис
25
Паласиос
8
Андрих
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Андрих
21
Адли
38
Беллараби
38
Беллараби
21
Адли
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
15
Виллемс
28
Мейерхофер
28
Мейерхофер
15
Виллемс
28
Дудзяк
30
Зегуйн
30
Зегуйн
28
Дудзяк
13
Кристиансен
8
Зойферт
8
Зойферт
13
Кристиансен
5
Барри
2
Аста
2
Аста
5
Барри
18
Левелинг
7
Нильсен
7
Нильсен
18
Левелинг
Остались в запасе
Байер
Гройтер Фюрт
10
Надим Амири
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Байер - Гройтер Фюрт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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