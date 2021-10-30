Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Майнц
Арминия - Майнц: обзор матча 30 октября 2021
Арминия
30.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
42'
Я. Барретт Лаурсен
25'
Л. Джэ Сон
69'
Ж. Буркардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Майнц
90'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Онисиво
84'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ж. Буркардт
84'
Замена
А. Лукоки
️️️️
А. Мартин
80'
Желтая карточка
Ш. Белл
Замена
Я. Серра
️️️️
Ф. Клоз
78'
Замена
С. Василиадис
️️️️
Э. Фернандес
78'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Б. Ласм
78'
Замена
М. Окугава
️️️️
Р. Хак
78'
77'
Желтая карточка
А. Хак
77'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Л. Джэ Сон
Желтая карточка
М. Претль
70'
69'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Буркардт
58'
Желтая карточка
Д. Кор
Желтая карточка
А. Андраде
52'
Замена
П. Виммер
️️️️
Н. де Медина
46'
ГОЛ! 1:1!
Я. Барретт Лаурсен
Пас отдал
М. Претль
42'
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Джэ Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
9
Фабиан Клоз
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
7
Масайя Окугава
ЛП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Ортега
6
Фернандес
5
Пипер
16
Андраде
7
Лаурсен
24
Претль
4
де Медина
18
Шепф
25
Хак
11
Ласм
9
Клоз
3-2-1-1-3
27
Центнер
16
Белл
42
Хак
4
Немет
30
Видмер
24
Мартин
31
Кор
14
Бутьюс
7
Джэ Сон
9
Онисиво
9
Буркардт
4
де Медина
8
Виммер
8
Виммер
4
де Медина
25
Хак
7
Окугава
7
Окугава
25
Хак
6
Фернандес
19
Василиадис
19
Василиадис
6
Фернандес
11
Ласм
26
Крюгер
26
Крюгер
11
Ласм
9
Клоз
13
Серра
13
Серра
9
Клоз
9
Буркардт
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Буркардт
24
Мартин
24
Лукоки
24
Лукоки
24
Мартин
7
Джэ Сон
18
Баррейро
18
Баррейро
7
Джэ Сон
9
Онисиво
11
Салаи
11
Салаи
9
Онисиво
Остались в запасе
Арминия
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
Главный тренер
Франк Крамер
1
Финн Дамен
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Кевин Штегер
АП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Кевин Штегер
АП
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Арминия - Майнц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
Новости команд
Все
Арминия
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+