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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт
РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт: обзор матча 23 октября 2021
РБ Лейпциг
23.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
47'
Ю. Поульсен
53'
Э. Форсберг (П)
65'
Д. Собослаи
88'
У. Новоа
45'
Б. Хргота (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт
ГОЛ! 4:1!
У. Новоа
Пас отдал
Д. Собослаи
88'
Замена
У. Новоа
️️️️
К. Нкунку
85'
82'
Замена
А. Барри
️️️️
Ж. Дудзяк
82'
Замена
Д. Абиама
️️️️
С. Иттен
72'
Замена
Т. Тильман
️️️️
Б. Хргота
ГОЛ! 3:1!
Д. Собослаи
Пас отдал
К. Нкунку
65'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Э. Форсберг
64'
Замена
Т. Адамс
️️️️
А. Силва
64'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Форсберг
53'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Поульсен
47'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
К. Кампль
46'
Замена
М. Симакан
️️️️
Б. Хенрикс
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Хргота
Желтая карточка
К. Кампль
36'
Желтая карточка
Анхелиньо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Йоша Вос
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
18
Диксон Абиама
ЦФ
2
Симон Аста
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
4
Орбан
24
Гвардиол
17
Анхелиньо
39
Хенрикс
21
Айдара
44
Кампль
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
4-1-1-1-3
33
Функ
28
Мейерхофер
24
Виргевер
5
Бауэр
15
Виллемс
13
Грисбек
13
Кристиансен
28
Дудзяк
18
Левелинг
10
Иттен
10
Хргота
28
Нкунку
12
Новоа
12
Новоа
28
Нкунку
10
Форсберг
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Форсберг
39
Хенрикс
3
Симакан
3
Симакан
39
Хенрикс
19
Силва
12
Адамс
12
Адамс
19
Силва
44
Кампль
15
Поульсен
15
Поульсен
44
Кампль
28
Дудзяк
5
Барри
5
Барри
28
Дудзяк
10
Хргота
11
Тильман
11
Тильман
10
Хргота
10
Иттен
18
Абиама
18
Абиама
10
Иттен
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Гройтер Фюрт
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
6
Илаш Мориба
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Джесс Марш
30
Саша Бурхерт
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
2
Симон Аста
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
6
Илаш Мориба
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
2
Симон Аста
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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