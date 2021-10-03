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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Байер
Арминия - Байер: обзор матча 03 октября 2021
Арминия
03.10.2021, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 4
Завершен
Байер
18'
М. Диаби
24'
П. Шик
57'
П. Шик
90+1'
К. Демирбай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Байер
Желтая карточка
С. Ортега
90'
+2
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:4!
К. Демирбай
Замена
Б. Ласм
️️️️
Ф. Клоз
77'
Замена
Н. де Медина
️️️️
Л. Чиборра
77'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Р. Хак
77'
75'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
75'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ч. Арангис
75'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ф. Вирц
Желтая карточка
Л. Чиборра
66'
64'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
П. Хинкапе
64'
Замена
Паулиньо
️️️️
М. Диаби
Замена
Ф. Кунце
️️️️
А. Шепф
62'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
П. Виммер
62'
57'
ГОЛ! 0:3!
П. Шик
Пас отдал
Ж. Фримпонг
Желтая карточка
П. Виммер
55'
24'
ГОЛ! 0:2!
П. Шик
Пас отдал
Ф. Вирц
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Диаби
Желтая карточка
С. Брюннер
10'
7'
Желтая карточка
П. Хинкапе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
7
Масайя Окугава
ЛП
25
Робин Хак
ЛВ
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
37
Владислав Черны
ЦП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ортега
5
Пипер
4
Нильссон
27
Брюннер
24
Претль
7
Окугава
18
Шепф
25
Чиборра
25
Хак
8
Виммер
9
Клоз
4-2-2-2
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
5
Хинкапе
31
Коссуну
20
Арангис
26
Демирбай
7
Вирц
19
Диаби
14
Шик
21
Адли
25
Хак
6
Фернандес
6
Фернандес
25
Хак
25
Чиборра
4
де Медина
4
де Медина
25
Чиборра
18
Шепф
6
Кунце
6
Кунце
18
Шепф
8
Виммер
26
Крюгер
26
Крюгер
8
Виммер
9
Клоз
11
Ласм
11
Ласм
9
Клоз
20
Арангис
10
Амири
10
Амири
20
Арангис
5
Хинкапе
24
Синкгравен
24
Синкгравен
5
Хинкапе
19
Диаби
10
Паулиньо
10
Паулиньо
19
Диаби
7
Вирц
38
Беллараби
38
Беллараби
7
Вирц
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
Остались в запасе
Арминия
Байер
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
37
Владислав Черны
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
99
Андрей Лунев
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
37
Владислав Черны
ЦП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Арминия - Байер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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