Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Арминия
Унион - Арминия: обзор матча 25 сентября 2021
Унион
25.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Арминия
88'
К. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Арминия
ГОЛ! 1:0!
К. Беренс
88'
Желтая карточка
Ш. Бекер
83'
81'
Замена
Н. де Медина
️️️️
С. Брюннер
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
80'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Г. Премель
80'
78'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
Р. Хак
78'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
М. Окугава
78'
Замена
А. Андраде
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
Замена
Ш. Бекер
️️️️
А. Фогльзаммер
66'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
66'
62'
Замена
П. Виммер
️️️️
Б. Ласм
Замена
П. Эккель
️️️️
Т. Баумгартль
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
25
Робин Хак
ЛВ
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
11
Брайан Ласм
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Кевин Мевальд
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Кевин Беренс
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Патрик Виммер
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
3-3-1-3
16
Люте
5
Фридрих
31
Кнохе
32
Баумгартль
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
21
Премель
14
Авонийи
10
Крузе
9
Фогльзаммер
4-1-2-1-2
1
Ортега
27
Брюннер
5
Пипер
4
Нильссон
7
Лаурсен
24
Претль
18
Шепф
7
Окугава
25
Хак
9
Клоз
11
Ласм
32
Баумгартль
6
Эккель
6
Эккель
32
Баумгартль
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
21
Премель
78
Харагучи
78
Харагучи
21
Премель
9
Фогльзаммер
23
Бекер
23
Бекер
9
Фогльзаммер
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
11
Ласм
8
Виммер
8
Виммер
11
Ласм
7
Лаурсен
16
Андраде
16
Андраде
7
Лаурсен
27
Брюннер
4
де Медина
4
де Медина
27
Брюннер
25
Хак
6
Кунце
6
Кунце
25
Хак
7
Окугава
26
Крюгер
26
Крюгер
7
Окугава
Остались в запасе
Унион
Арминия
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Кевин Мевальд
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Кевин Мевальд
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Унион - Арминия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
Новости команд
Все
Унион
Арминия
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+