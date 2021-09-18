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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 18 сентября 2021
Аугсбург
18.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
81'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия М
90'
+3
Желтая карточка
Д. Закария
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Д. Калиджиури
85'
Замена
А. Майер
️️️️
Р. Варгас
85'
85'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Ф. Нойхаус
85'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Р. Варгас
81'
Замена
С. Кордова
️️️️
Р. Фрамбергер
66'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
А. Зекири
66'
46'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Нец
Замена
М. Педерсен
️️️️
Иаго
44'
41'
Желтая карточка
П. Херрманн
Желтая карточка
А. Хан
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
17
Куадио Коне
ЦФ
3-3-3-1
12
Гикевич
20
Гумни
39
Оксфорд
14
Гаувелеув
57
Иаго
6
Дорш
32
Фрамбергер
11
Варгас
20
Калиджиури
28
Хан
9
Зекири
3-3-1-2-1
1
Зоммер
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Байер
29
Скалли
6
Закария
25
Нец
10
Нойхаус
7
Херрманн
13
Штиндль
14
Плеа
57
Иаго
22
Педерсен
22
Педерсен
57
Иаго
11
Варгас
10
Майер
10
Майер
11
Варгас
20
Калиджиури
97
Йенсен
97
Йенсен
20
Калиджиури
9
Зекири
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
9
Зекири
32
Фрамбергер
16
Кордова
16
Кордова
32
Фрамбергер
10
Нойхаус
8
Бенеш
8
Бенеш
10
Нойхаус
25
Нец
17
Вольф
17
Вольф
25
Нец
7
Херрманн
7
Эмболо
7
Эмболо
7
Херрманн
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
18
Кинан Беннеттс
ЛП
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
18
Кинан Беннеттс
ЛП
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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