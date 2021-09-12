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Айнтрахт - Штутгарт

12.09.2021, Воскресенье, 16:30 мск Франкфурт, стадион Дойче банк Парк Германия. Бундеслига, 4 тур Айнтрахт - Штутгарт
Германия. Бундеслига (2020/2021)
24 тур
6 марта, суббота 17:30 Айнтрахт 1:1 Штутгарт
7 тур
7 ноября, суббота 17:30 Штутгарт 2:2 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2018/2019)
27 тур
31 марта, воскресенье 19:00 Айнтрахт 3:0 Штутгарт
10 тур
2 ноября, пятница 22:30 Штутгарт 0:3 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2017/2018)
24 тур
24 февраля, суббота 17:30 Штутгарт 1:0 Айнтрахт
7 тур
30 сентября, суббота 16:30 Айнтрахт 2:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2015/2016)
20 тур
6 февраля, суббота 17:30 Айнтрахт 2:4 Штутгарт
3 тур
29 августа, суббота 16:30 Штутгарт 1:4 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2014/2015)
26 тур
21 марта, суббота 17:30 Штутгарт 3:1 Айнтрахт
9 тур
25 октября, суббота 17:30 Айнтрахт 4:5 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2013/2014)
23 тур
2 марта, воскресенье 20:30 Айнтрахт 2:1 Штутгарт
6 тур
22 сентября, воскресенье 19:30 Штутгарт 1:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2012/2013)
26 тур
17 марта, воскресенье 18:30 Айнтрахт 1:2 Штутгарт
9 тур
28 октября, воскресенье 18:30 Штутгарт 2:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
27 февраля, воскресенье 17:30 Айнтрахт 0:2 Штутгарт
7 тур
3 октября, воскресенье 17:30 Штутгарт 1:2 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2009/2010)
24 тур
27 февраля, суббота 17:30 Штутгарт 2:1 Айнтрахт
7 тур
26 сентября, суббота 17:30 Айнтрахт 0:3 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2008/2009)
29 тур
25 апреля, суббота 17:30 Штутгарт 2:0 Айнтрахт
12 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Айнтрахт 2:2 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2007/2008)
31 тур
3 мая, суббота 17:30 Штутгарт 4:1 Айнтрахт
14 тур
24 ноября, суббота 17:30 Айнтрахт 1:4 Штутгарт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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