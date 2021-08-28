Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Гройтер Фюрт
Майнц - Гройтер Фюрт: обзор матча 28 августа 2021
Майнц
28.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
15'
А. Лукоки
18'
А. Салаи
90+2'
К. Штегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Гройтер Фюрт
ГОЛ! 3:0!
К. Штегер
Пас отдал
К. Онисиво
90'
+2
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Лукоки
90'
Замена
К. Штегер
️️️️
А. Салаи
89'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Ж. Бутьюс
83'
Замена
А. Сташ
️️️️
Д. Кор
75'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Буркардт
75'
73'
Замена
Ж. Дудзяк
️️️️
Х. Нильсен
60'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ю. Грин
46'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
Ж. Иттер
45'
Желтая карточка
П. Зегуйн
Желтая карточка
Д. Кор
28'
Желтая карточка
Ш. Белл
25'
22'
Желтая карточка
Д. Хогма
ГОЛ! 2:0!
А. Салаи
Пас отдал
С. Видмер
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Лукоки
Пас отдал
Л. Баррейро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
18
Диксон Абиама
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
28
Жереми Дудзяк
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
19
Ниахате
6
Сент-Джуст
16
Белл
24
Лукоки
30
Видмер
18
Баррейро
31
Кор
14
Бутьюс
11
Салаи
9
Буркардт
4-1-2-3
30
Бурхерт
28
Мейерхофер
4
Хогма
5
Бауэр
27
Иттер
14
Сарпей
37
Грин
30
Зегуйн
10
Хргота
7
Нильсен
18
Абиама
24
Лукоки
24
Мартин
24
Мартин
24
Лукоки
31
Кор
18
Сташ
18
Сташ
31
Кор
11
Салаи
7
Штегер
7
Штегер
11
Салаи
14
Бутьюс
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
9
Буркардт
9
Онисиво
9
Онисиво
9
Буркардт
27
Иттер
13
Кристиансен
13
Кристиансен
27
Иттер
7
Нильсен
28
Дудзяк
28
Дудзяк
7
Нильсен
37
Грин
18
Левелинг
18
Левелинг
37
Грин
Остались в запасе
Майнц
Гройтер Фюрт
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
29
Адриан Файн
ОП
33
Мариус Функ
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Пауль Небель
ПВ
Остались в запасе
29
Адриан Файн
ОП
33
Мариус Функ
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Майнц - Гройтер Фюрт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Гройтер Фюрт
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+