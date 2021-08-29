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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - РБ Лейпциг
Вольфсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 29 августа 2021
Вольфсбург
29.08.2021, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
52'
Д. Руссийон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Д. Руссийон
89'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Р. Штеффен
88'
86'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Й. Гвардиол
86'
Замена
Б. Бробби
️️️️
М. Симакан
86'
Замена
К. Кампль
️️️️
Т. Адамс
Замена
Л. Нмеча
️️️️
М. Филипп
79'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
70'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
К. Шлагер
70'
68'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Д. Собослаи
Желтая карточка
К. Шлагер
65'
59'
Замена
К. Лаймер
️️️️
А. Айдара
ГОЛ! 1:0!
Д. Руссийон
52'
35'
Желтая карточка
Т. Адамс
Желтая карточка
Р. Штеффен
35'
26'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
37
Сидни Ребигер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Йоша Вос
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кастелс
43
Мбабу
25
Брукс
5
Лакруа
21
Руссийон
17
Баку
21
Шлагер
27
Арнольд
11
Штеффен
9
Вегхорст
26
Филипп
4-1-1-2-2
25
Гулачи
4
Орбан
3
Симакан
16
Клостерманн
24
Гвардиол
12
Адамс
21
Айдара
8
Собослаи
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
21
Шлагер
23
Гилявоги
23
Гилявоги
21
Шлагер
11
Штеффен
22
Мармуш
22
Мармуш
11
Штеффен
26
Филипп
14
Нмеча
14
Нмеча
26
Филипп
24
Гвардиол
20
Мукиэле
20
Мукиэле
24
Гвардиол
21
Айдара
27
Лаймер
27
Лаймер
21
Айдара
12
Адамс
44
Кампль
44
Кампль
12
Адамс
3
Симакан
9
Бробби
9
Бробби
3
Симакан
8
Собослаи
15
Поульсен
15
Поульсен
8
Собослаи
Остались в запасе
Вольфсбург
РБ Лейпциг
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Марк ван Боммел
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Вольфсбург - РБ Лейпциг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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