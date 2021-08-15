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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Герта
Кельн - Герта: обзор матча 15 августа 2021
Кельн
15.08.2021, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Герта
41'
А. Модест
52'
Ф. Кайнц
55'
Ф. Кайнц
6'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Герта
90'
+4
Желтая карточка
С. Сердар
90'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Б. Шмитц
84'
Желтая карточка
Э. Скири
80'
Желтая карточка
Я. Тильманн
77'
Замена
С. Озкан
️️️️
Ф. Кайнц
76'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Д. Любичич
76'
Замена
С. Андерссон
️️️️
А. Модест
76'
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Ут
68'
Желтая карточка
Р. Чикош
67'
65'
Замена
М. Рихтер
️️️️
С. Йоветич
65'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
М. Кунья
59'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
К. Боатенг
59'
Замена
Л. Клюнтер
️️️️
П. Пекарик
ГОЛ! 3:1!
Ф. Кайнц
Пас отдал
Б. Шмитц
55'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кайнц
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Пас отдал
Я. Тильманн
41'
Желтая карточка
Т. Хюберс
16'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоветич
Пас отдал
М. Кунья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
4
Тимо Хюберс
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
7
Томаш Острак
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
3-2-2-3
1
Хорн
14
Хектор
5
Чикош
22
Шмитц
6
Скири
21
Любичич
11
Кайнц
29
Тильманн
13
Ут
4
Хюберс
27
Модест
4-1-2-1-2
1
Шволов
22
Пекарик
31
Дардаи
4
Штарк
21
Платтенхардт
29
Тусар
25
Аскасибар
8
Сердар
27
Боатенг
10
Кунья
9
Йоветич
22
Шмитц
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
22
Шмитц
21
Любичич
21
Шауб
21
Шауб
21
Любичич
11
Кайнц
6
Озкан
6
Озкан
11
Кайнц
13
Ут
8
Дуда
8
Дуда
13
Ут
27
Модест
20
Андерссон
20
Андерссон
27
Модест
10
Кунья
14
Лукебакио
14
Лукебакио
10
Кунья
27
Боатенг
42
Зеефуик
42
Зеефуик
27
Боатенг
22
Пекарик
24
Клюнтер
24
Клюнтер
22
Пекарик
9
Йоветич
5
Рихтер
5
Рихтер
9
Йоветич
Остались в запасе
Кельн
Герта
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
7
Томаш Острак
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
7
Томаш Острак
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Кельн - Герта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
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