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Материалы

Уругвай - Колумбия

04.07.2021, Воскресенье, 01:00 мск Кубок Америки, 1/4 финала Уругвай - Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
3 тур
13 ноября, пятница 23:30 Колумбия 0:3 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
10 тур
11 октября, вторник 23:30 Колумбия 2:2 Уругвай
2 тур
14 октября, среда 02:00 Уругвай 3:0 Колумбия
Чемпионат мира 2014
1/8 финала
28 июня, суббота 23:59 Колумбия 2:0 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
16 тур
11 сентября, среда 02:00 Уругвай 2:0 Колумбия
7 тур
8 сентября, суббота 00:30 Колумбия 4:0 Уругвай
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