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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Абердин
Данди - Абердин: обзор матча 02 апреля 2022
Данди
02.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Абердин
62'
J. McGhee
86'
Д. Маллен
41'
К. Рэмзи
81'
Р. МакКрори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Абердин
ГОЛ! 2:2!
Д. Маллен
Пас отдал
C. Adam
86'
81'
ГОЛ! 1:2!
Р. МакКрори
Пас отдал
М. Уоткинс
Желтая карточка
C. Adam
79'
78'
Замена
Д. МакКензи
️️️️
К. Рэмзи
Замена
D. McDaid
️️️️
З. Радден
70'
ГОЛ! 1:1!
J. McGhee
Пас отдал
C. Adam
62'
61'
Желтая карточка
Д. Галлахер
Замена
C. Adam
️️️️
C. Elliot
59'
57'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
К. Макленнан
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Рэмзи
Пас отдал
Р. МакКрори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
21
Дэнни Маллен
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
11
Коннор Макленнан
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
27
Declan McDaid
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Абердин
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
21
Данте Полвара
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-3-5
2
6
3
16
8
10
13
7
Радден
10
5
Суини
21
Маллен
3-3-4
1
Льюис
47
Рэмзи
2
МакКрори
31
Галлахер
17
Хайес
18
Бэррон
19
Фергюсон
21
Рамирес
17
Бесуйен
4
Бейтс
11
Макленнан
7
Радден
27
27
7
Радден
16
26
26
16
47
Рэмзи
3
МакКензи
3
МакКензи
47
Рэмзи
11
Макленнан
23
Уоткинс
23
Уоткинс
11
Макленнан
Остались в запасе
Данди
Абердин
30
Harrison Sharp
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
8
Джош Маллиган
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
21
Данте Полвара
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
8
Джош Маллиган
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Остались в запасе
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
21
Данте Полвара
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Данди - Абердин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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