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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Сент-Джонстон
Росс Каунти - Сент-Джонстон: обзор матча 26 февраля 2022
Росс Каунти
26.02.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
35'
Р. Чарльз-Кук
53'
Р. Чарльз-Кук
66'
Ж. Унгбо
24'
C. Hendry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Сент-Джонстон
88'
Замена
M. O'Halloran
️️️️
А. Кроуфорд
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Р. Чарльз-Кук
85'
82'
Желтая карточка
C. Gilmour
72'
Замена
C. Gilmour
️️️️
Д. МакКарт
72'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
J. Butterfield
ГОЛ! 3:1!
Ж. Унгбо
Пас отдал
Д. Уайт
66'
61'
Замена
N. Çiftçi
️️️️
T. Gallacher
ГОЛ! 2:1!
Р. Чарльз-Кук
Пас отдал
Д. Болдуин
53'
Желтая карточка
А. Яковитти
48'
ГОЛ! 1:1!
Р. Чарльз-Кук
35'
26'
Желтая карточка
C. Hendry
24'
ГОЛ! 0:1!
C. Hendry
Пас отдал
Т. Санг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Росс Каунти
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Сент-Джонстон
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
John Mahon
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
1-2-5
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
12
Пэтон
22
Тиллсон
4
Яковитти
10
Уайт
18
Каллахан
77
Чарльз-Кук
20
Болдуин
4-1-5
12
4
Гордон
5
МакКарт
5
Хальберг
6
Клири
29
45
14
21
Кроуфорд
3
10
Санг
77
Чарльз-Кук
9
Самуэль
9
Самуэль
77
Чарльз-Кук
29
9
Бэйр
9
Бэйр
29
5
МакКарт
99
99
5
МакКарт
3
7
7
3
21
Кроуфорд
17
17
21
Кроуфорд
Остались в запасе
Росс Каунти
Сент-Джонстон
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
John Mahon
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Остались в запасе
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
John Mahon
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Росс Каунти - Сент-Джонстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
Все
Росс Каунти
Сент-Джонстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
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2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
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2
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16
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1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
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