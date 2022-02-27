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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Селтик
Хиберниан - Селтик: обзор матча 27 февраля 2022
Хиберниан
27.02.2022, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Селтик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Селтик
Желтая карточка
К. Кадден
90'
+7
Желтая карточка
S. Allan
90'
+3
Желтая карточка
Р. Бушири
84'
Замена
S. Allan
️️️️
Л. Стивенсон
75'
Желтая карточка
Р. Портеус
68'
Замена
К. Мюллер
️️️️
Д. Райт
61'
58'
Замена
М. О'Райли
️️️️
Т. Рогич
Желтая карточка
Л. Стивенсон
45'
+2
45'
Желтая карточка
Т. Рогич
Замена
К. Доидж
️️️️
К. Нисбет
26'
23'
Желтая карточка
К. Старфельт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
7
Том Рогич
АП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хиберниан
1
Дэвид Митчелл
ВР
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
41
Jacob Blaney
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
2-1-5
1
Мейси
5
Портеус
16
Стивенсон
28
Кадден
32
Кэмпбелл
15
Нисбет
7
Райт
3
Доиг
31
Дойл-Хейз
4-2-3-1
1
Харт
18
Юранович
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
32
Тэйлор
42
МакГрегор
5
Хатате
11
Абада
7
Рогич
7
Жота
38
Маэда
16
Стивенсон
23
23
16
Стивенсон
15
Нисбет
27
Доидж
27
Доидж
15
Нисбет
7
Райт
8
Мюллер
8
Мюллер
7
Райт
7
Рогич
33
О'Райли
33
О'Райли
7
Рогич
Остались в запасе
Хиберниан
Селтик
1
Дэвид Митчелл
ВР
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
41
Jacob Blaney
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Дэвид Митчелл
ВР
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
41
Jacob Blaney
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Хиберниан - Селтик
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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