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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Данди Юнайтед
Абердин - Данди Юнайтед: обзор матча 26 февраля 2022
Абердин
26.02.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
16'
Р. Эдвардс (АГ)
4'
M. McNulty (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Данди Юнайтед
88'
Желтая карточка
L. Smith
Желтая карточка
К. Бэррон
87'
79'
Желтая карточка
C. Mulgrew
Замена
Т. Йенкс
️️️️
М. Кеннеди
77'
76'
Замена
Н. Кларк
️️️️
Т. Уотт
Замена
D. McGeouch
️️️️
К. Макленнан
67'
41'
Замена
К. Батчер
️️️️
Д. Левитт
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Эдвардс
16'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. McNulty
Желтая карточка
Д. Бейтс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Абердин
21
Тедди Йенкс
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
16
Tim Akinola
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
2-4-4
1
Льюис
3
Монтгомери
31
Галлахер
19
Фергюсон
14
Ожо
18
Бэррон
10
Кеннеди
17
Бесуйен
11
Макленнан
21
Рамирес
4
Бейтс
1-1-1-5
4
29
МакДональд
63
Левитт
21
Нисканен
25
Эдвардс
6
33
6
Харкс
10
Кеннеди
21
Йенкс
21
Йенкс
10
Кеннеди
11
Макленнан
21
21
11
Макленнан
63
Левитт
66
Батчер
66
Батчер
63
Левитт
32
Уотт
10
Кларк
10
Кларк
32
Уотт
Остались в запасе
Абердин
Данди Юнайтед
22
Jack Milne
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
16
Tim Akinola
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
22
Jack Milne
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
16
Tim Akinola
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Абердин - Данди Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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