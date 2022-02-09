Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Ливингстон
Росс Каунти - Ливингстон: обзор матча 09 февраля 2022
Росс Каунти
09.02.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Ливингстон
90+3'
К. Рэмси
50'
А. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Ливингстон
ГОЛ! 1:1!
К. Рэмси
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Холт
86'
Пенальти не реализован!
А. Обилейе
Замена
M. Wright
️️️️
Д. Тиллсон
83'
Замена
К. Рэмси
️️️️
К. Рэндалл
83'
80'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
А. Форрест
Замена
Д. Болдуин
️️️️
А. Яковитти
77'
64'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
О. Бэйли
Замена
Г. Пэтон
️️️️
Ж. Унгбо
62'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Форрест
Пас отдал
С. Питтман
49'
Желтая карточка
А. Обилейе
Желтая карточка
Б. Спиттал
43'
Желтая карточка
К. Уотсон
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
47
Adam Mackinnon
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
Ливингстон
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
2-2-5
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
29
Вокинс
16
Спиттал
22
Тиллсон
15
Унгбо
10
Уайт
77
Чарльз-Кук
18
Каллахан
4
Яковитти
1-4-5
67
Обилейе
27
Бэйли
8
Холт
8
Питтман
2
Девлин
14
Форрест
5
Фицуотер
29
Пенрис
40
Омеонга
7
8
Рэндалл
2
Рэмси
2
Рэмси
8
Рэндалл
15
Унгбо
12
Пэтон
12
Пэтон
15
Унгбо
22
Тиллсон
44
44
22
Тиллсон
4
Яковитти
20
Болдуин
20
Болдуин
4
Яковитти
14
Форрест
22
Шайнни
22
Шайнни
14
Форрест
27
Бэйли
19
Андерсон
19
Андерсон
27
Бэйли
Остались в запасе
Росс Каунти
Ливингстон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Росс Каунти - Ливингстон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
Все
Росс Каунти
Ливингстон
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+