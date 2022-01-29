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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Ливингстон
Хиберниан - Ливингстон: обзор матча 29 января 2022
Хиберниан
29.01.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Ливингстон
6'
Д. Митчелл
32'
К. Кадден
18'
А. Обилейе
53'
Д. Фицуотер
59'
А. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Ливингстон
89'
Замена
М. Бойес
️️️️
А. Форрест
Желтая карточка
J. Murphy
79'
77'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
С. Питтман
76'
Желтая карточка
Д. Холт
Замена
J. Scott
️️️️
Д. Митчелл
73'
Замена
Д. Доиг
️️️️
Л. Стивенсон
73'
Замена
J. Murphy
️️️️
К. Доидж
65'
Замена
К. Мюллер
️️️️
Д. Кэмпбелл
65'
59'
ГОЛ! 2:3!
А. Форрест
53'
ГОЛ! 2:2!
Д. Фицуотер
46'
Замена
К. Монтано
️️️️
Д. Лонгридж
ГОЛ! 2:1!
К. Кадден
Пас отдал
Д. Кэмпбелл
32'
Замена
Р. Бушири
️️️️
П. МакГинн
22'
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Обилейе
Пас отдал
О. Бэйли
ГОЛ! 1:0!
Д. Митчелл
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хиберниан
23
Scott Allan
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
14
James Scott
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
23
Caleb Chukwuemeka
ЦФ
3-1-1-5
1
Мейси
16
МакГинн
5
Портеус
16
Стивенсон
28
Кадден
20
Хендерсон
32
Кэмпбелл
27
Доидж
15
Нисбет
11
Митчелл
31
Дойл-Хейз
1-4-5
67
Обилейе
27
Бэйли
8
Питтман
8
Холт
2
Девлин
40
Омеонга
1
Стриек
5
Фицуотер
3
Лонгридж
14
Форрест
11
Митчелл
14
14
11
Митчелл
27
Доидж
15
15
27
Доидж
16
МакГинн
33
Бушири
33
Бушири
16
МакГинн
16
Стивенсон
3
Доиг
3
Доиг
16
Стивенсон
32
Кэмпбелл
8
Мюллер
8
Мюллер
32
Кэмпбелл
8
Питтман
22
Шайнни
22
Шайнни
8
Питтман
3
Лонгридж
26
Монтано
26
Монтано
3
Лонгридж
14
Форрест
4
Бойес
4
Бойес
14
Форрест
Остались в запасе
Хиберниан
Ливингстон
23
Scott Allan
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
23
Caleb Chukwuemeka
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
23
Scott Allan
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Остались в запасе
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
23
Caleb Chukwuemeka
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Хиберниан - Ливингстон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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