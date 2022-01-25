Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Абердин
Сент-Миррен - Абердин: обзор матча 25 января 2022
Сент-Миррен
25.01.2022, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Абердин
61'
К. Ронан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Абердин
78'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
К. Рэмзи
Замена
И. Эрхахон
️️️️
К. Ронан
78'
73'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Т. Йенкс
70'
Желтая карточка
D. Campbell
62'
Замена
J. Emmanuel-Thomas
️️️️
Р. Хеджс
ГОЛ! 1:0!
К. Ронан
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
4
Алан Пауэр
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
27
Иммон Брофи
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Абердин
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
2-2-1-5
22
Фрэйзер
17
Тансер
4
Пауэр
25
Ронан
17
МакГрат
5
Шонесси
11
Килти
17
18
Данн
31
Анвик
2-5-3
1
Льюис
47
Рэмзи
2
МакКрори
14
Ожо
19
Фергюсон
26
Хеджс
21
Йенкс
8
Браун
4
Бейтс
16
21
Рамирес
25
Ронан
21
Эрхахон
21
Эрхахон
25
Ронан
47
Рэмзи
10
Кеннеди
10
Кеннеди
47
Рэмзи
26
Хеджс
9
9
26
Хеджс
21
Йенкс
11
Макленнан
11
Макленнан
21
Йенкс
Остались в запасе
Сент-Миррен
Абердин
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Остались в запасе
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Сент-Миррен - Абердин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
Новости команд
Все
Сент-Миррен
Абердин
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+