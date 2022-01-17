Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Хиберниан
Селтик - Хиберниан: обзор матча 17 января 2022
Селтик
17.01.2022, понедельник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Хиберниан
4'
Д. Маэда
25'
Й. Юранович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Хиберниан
Замена
Жота
️️️️
Д. Форрест
82'
77'
Желтая карточка
Р. Бушири
75'
Замена
S. Elder
️️️️
Д. Райт
75'
Замена
S. Allan
️️️️
Д. Ньюэлл
Замена
М. Джонстон
️️️️
Л. Абада
75'
Замена
Й. Идегучи
️️️️
Р. Хатате
75'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Д. Маэда
74'
66'
Замена
J. Scott
️️️️
К. Нисбет
66'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
Д. Доиг
Желтая карточка
Т. Рогич
63'
58'
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
57'
Замена
J. Murphy
️️️️
Д. Кэмпбелл
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Юранович
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Маэда
Пас отдал
Т. Рогич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
5
Рео Хатате
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
18
Юранович
5
Хатате
42
МакГрегор
49
Форрест
7
Рогич
11
Абада
38
Маэда
1-2-5
1
Мейси
4
Хэнлон
28
Кадден
11
Ньюэлл
32
Кэмпбелл
33
Бушири
3
Доиг
31
Дойл-Хейз
10
Бойл
5
Хатате
7
Идегучи
7
Идегучи
5
Хатате
11
Абада
10
Джонстон
10
Джонстон
11
Абада
49
Форрест
7
Жота
7
Жота
49
Форрест
38
Маэда
7
Якумакис
7
Якумакис
38
Маэда
3
Доиг
16
Стивенсон
16
Стивенсон
3
Доиг
11
Ньюэлл
23
23
11
Ньюэлл
32
Кэмпбелл
15
15
32
Кэмпбелл
7
Райт
16
16
7
Райт
15
Нисбет
14
14
15
Нисбет
Остались в запасе
Селтик
Хиберниан
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Остались в запасе
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Селтик - Хиберниан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Хиберниан
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+